Глава Минфина Силуанов призвал готовиться к мобилизации ресурсов в ближайшие три года Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России не видит больших рисков для исполнения бюджета, но в ближайшие три года нужно готовиться к мобилизации ресурсов, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«По следующей трехлетке мы сейчас как раз вместе с нашими коллегами в правительстве отрабатываем задачи по мобилизации ресурсов. Да, это потребуется», – сказал он журналистам.

По словам министра, в 2023 году у Минфина нет каких-то серьезных опасений по поводу исполнения обязательств, в части базовых решений точно будет «все сделано». Как сообщил Силуанов, Россия выходит на базовые показатели по нефтегазовым доходам на уровне восьми триллионов рублей. Вместе с тем он не стал давать прогноза по дефициту бюджета, поскольку он может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Министерство финансов РФ опубликовало предварительные данные о расходах и доходах федерального бюджета за первое полугодие 2023 года. Его дефицит в январе-июне составил 2,59 триллиона рублей. Этот показатель, по данным ведомства, на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.