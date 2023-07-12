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НовостиОбщество12 июля 2023 13:36

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Сбербанк предупредил клиентов о появлении фейковых сайтов банка
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники придумали новую схему обмана людей, в которой они используют поддельные сайты для якобы проверки сотрудников банков или полиции. Таким образом они убеждают граждан переводить деньги или же брать кредиты. Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка.

— Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Один из подобных сайтов — «Единый государственный реестр», который якобы принадлежит Банку России, — выявлен «Сбером», — рассказал один из сотрудников организации.

В целом же схема дальнейшего обмана довольна известна и представляет собой убеждение людей в том, что их деньги находятся в опасности, а фейковые сайты «помогают» понять, что звонок поступил от настоящего сотрудника.

Ранее стало известно о еще одной схеме мошенников, которые приглашают потенциальных жертв на личный прием в Центробанк. После этого они пытаются в телефонном разговоре заставить человека перевести деньги на «безопасные счета».