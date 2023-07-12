Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины Фото: Shutterstock

На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года лидеры стран Большой семерки (G7) приняли совместное заявление, которое содержит гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, поскольку именно его страна в этом году председательствует в G7.

— Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины, — заявил Кисида, продемонстрировав документ.

Помимо этого в подписанном документе есть и заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны.

Ранее стало известно, что странами «семерки» согласовано рамочное соглашение, которое фактически подразумевает собой поставку Украине современной военной техники, а от Киева же будет требоваться принятие необходимых реформ, которые в том числе подразумевают контроль над военными.