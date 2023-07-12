FT: страны G7 согласовали рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине Фото: REUTERS

Газета Financial Times в среду, 12 июля, проинформировала, что страны «Большой семерки» согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине.

По информации издания, под гарантиями подразумеваются поставки Киеву современной военной техники, в том числе воздушной и морской. В свою очередь, Украина должна будет осуществить ряд реформ, в том числе обеспечить контроль над военнослужащими.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что страны «Большой семерки» объявят гарантии безопасности для Украины в среду, 12 июля, по итогам саммита НАТО. Такое заявление сделала старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, предоставляя какие-либо гарантии безопасности Украине, страны – члены НАТО посягают на безопасность России.