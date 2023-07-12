Российский МиГ-31 поднялся в воздух из-за приближения к границе самолёта Норвегии Фото: REUTERS

Российский истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем. К границе РФ приближался патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации.

При приближении воздушного судна России иностранный военный самолет развернулся в противоположную от российской границы сторону. Нарушения границы совершено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота трижды поднимался в воздух на перехват воздушных целей.