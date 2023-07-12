Российский МиГ-31 поднялся в воздух из-за приближения к границе самолёта Норвегии
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Российский истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем. К границе РФ приближался патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации.
При приближении воздушного судна России иностранный военный самолет развернулся в противоположную от российской границы сторону. Нарушения границы совершено не было.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота трижды поднимался в воздух на перехват воздушных целей.