Столтенберг: НАТО не намерена вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 12 июля, заявил, что НАТО не намерена вести переговоры с Россией по вопросу членства Украины в блоке.

По его словам, переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда страна будет готова к ним.

«Мы хотим, чтобы они были сильнее за столом переговоров, а не то, чтобы НАТО вела переговоры за Украину», - ответил Столтенберг на вопрос о том, планирует ли альянс вести переговоры с Россией о вступлении Украины в НАТО.

Он добавил, что страна получит приглашение в альянс тогда, когда лидеры военного блока решат, что «все условия созрели».

Ранее возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что если данная страна станет членом альянса, то это будет угрозой для России. Это, в свою очередь, потребует понятной и твердой реакции.