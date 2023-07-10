Песков заявил, что Украина в случае вступления в НАТО станет угрозой для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 июля, прокомментировал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Он заявил, что если данная страна станет членом НАТО, то она станет угрозой для России. Это, в свою очередь, потребует понятной и твердой реакции.

«Вы знаете позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что, если Украина станет членом Североатлантического альянса, то такое решение также будет иметь крайне негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.

По его словам, Киев пытается давить на страны, входящие в НАТО, требуя от них демонстрации солидарности.

Напомним, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может вступить в альянс по ускоренному сценарию, как это было в случае со Швецией и Финляндией.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что целью России является устранение угрозы членства Украины в НАТО. Политик также выразил уверенность в том, что она будет достигнута.