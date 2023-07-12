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НовостиВ мире12 июля 2023 15:09

«Вы застряли с нами»: Байден глупо пошутил на встрече с Зеленским

Байден заявил Зеленскому, что США никуда не денутся от Украины
Екатерина КОСОБОКОВА
Байден заявил Зеленскому, что США никуда не денутся от Украины

Байден заявил Зеленскому, что США никуда не денутся от Украины

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 12 июля, провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. На ней глава США в очередной раз допустил странное высказывание.

«Плохие новости для вас, господин Зеленский: мы никуда не денемся, вы застряли с нами», - заявил Байден.

Он также сказал, что ему известно о том, как президент Украины переживает относительно скорости поставок оружия.

«Заверяю — США делают все, что могут», - отметил американский лидер.

Пожилой президент США уже прославился на весь мир своими нелепыми заявлениями, которые он делает перед объективами камер. Так, в июне американский лидер завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте необычным образом. Сначала он предложил участникам саммита сфотографироваться, а затем резюмировал: «Ладно, Боже, храни королеву».