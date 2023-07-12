«Вы застряли с нами»: Байден глупо пошутил на встрече с Зеленским

Байден заявил Зеленскому, что США никуда не денутся от Украины Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 12 июля, провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. На ней глава США в очередной раз допустил странное высказывание.

«Плохие новости для вас, господин Зеленский: мы никуда не денемся, вы застряли с нами», - заявил Байден.

Он также сказал, что ему известно о том, как президент Украины переживает относительно скорости поставок оружия.

«Заверяю — США делают все, что могут», - отметил американский лидер.

Пожилой президент США уже прославился на весь мир своими нелепыми заявлениями, которые он делает перед объективами камер. Так, в июне американский лидер завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте необычным образом. Сначала он предложил участникам саммита сфотографироваться, а затем резюмировал: «Ладно, Боже, храни королеву».