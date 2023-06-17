Байден завершил речь на саммите по оружию словами «Боже, храни королеву» Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте необычным образом, а именно, фразой «Боже, храни королеву».

Запись выступления американского президента опубликована на YouTube. На ней в конце своей речи Байден предложил участникам саммита сфотографироваться.

«Ладно, Боже, храни королеву», — сказал затем американский лидер.

Пожилой американский лидер постоянно попадает в неловкие ситуации перед объективами журналистов. Так, на церемонии выпуска академии ВВС США после рукопожатия с одним из выпускников Байден упал.

А в мае 2023 года американский президент после прилета в Японию долго не мог открыть свой зонт. Тогда читатели издания Newsweek отметили, что главе Соединенных Штатов потребовалось около минуты на то, чтобы сообразить, как раскрыть свой зонт под дождем.

Ранее президент США на детском празднике в Вирджинии вдруг решил прокатиться на детском велосипеде и сломал его.