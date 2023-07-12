Захарова заявила, что Молдавия идет по пути Украины в демонтаже связей с Россией Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Молдавия идет по примеру Украины, пытаясь расколоть общество страны и разрушить связи с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Очевидно, что официальный Кишинев в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность, — заявила Захарова.

Эти слова дипломата стали ответом на то, что Бессарабская митрополия Румынской православной церкви назвала Православную церковь Молдовы «оккупационной структурой Московского Патриархата».

Напомним, что ранее Мария Захарова посоветовала Молдавии перестать действовать в угоду Западу, поскольку Россия намерена расширять и укреплять связи с дружественным народом, основываясь на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.