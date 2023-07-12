Центробанк: ВВП России вырос на 0,7% во втором квартале 2023 года Фото: Shutterstock

ВВП Российской Федерации со снятой сезонностью во втором квартале 2023 года вырос на 0,7 процента. Этому способствовало расширение частного спроса и высокие бюджетные вливания в экономику страны. Об этом стало известно из бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды».

«Во II квартале благодаря дальнейшему расширению частного внутреннего спроса и сохранению высоких бюджетных вливаний в экономику рост ВВП продолжился повышенными темпами I квартала (+0,7% к/к SA1)», — говорится в документе.

Помимо этого там говорится и о том, что процессы импортозамещения внутренним производством идут не так быстро, а некоторые сферы промышленности на данный момент далеки от восстановления. Несмотря на это есть и отрасли, в которых удалось достичь рекордных показателей.

Напомним, что ранее в Центробанке допустили временное снижение цен на продукты в августе-сентябре. Подобное явление происходит довольно часто в этот период, поэтому вероятно оно произойдет и в этом году.