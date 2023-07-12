"Можем с утра просыпаться и благодарить": Зеленский огрызнулся на упрек Уоллеса в неблагодарности Киева

Зеленский ответил на упрек Уоллеса в неблагодарности Украины Фото: REUTERS

После слов главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украине следовало бы больше и чаще благодарить Запад, Владимир Зеленский ответил на этот упрек тем, что украинцы могут просыпаться и благодарить лично министра. Его слова приводит украинское издание «Страна».

— Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю, — огрызнулся Зеленский.

Напомни, что Бен Уоллес ранее заявил, что Украине следует показать свою благодарность западным партнерам, несмотря на то, что страну не приняли в НАТО. Он также подчеркнул, что Запад — не Amazon, а Киеву уже было передано около 83 миллиардов долларов, а демонстрация благодарности позволит сохранить поддержку на должном уровне.