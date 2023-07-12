Зеленский пожаловался на отказ в поставке израильских ПВО Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Израиля предоставить Киеву систем ПВО, о которых он просил еще с самого начала конфликта. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

— Касаемо «Железного купола» и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале конфликта. Месяцы прошли, результата нет, — заявил Зеленский.

Он также отметил, что хочет сохранить тесные отношения между Израилем и Украиной, но пока никакого успеха его просьбы так и не добились.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не может позволить Соединенным Штатам передать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол», поскольку есть шанс того, что она может попасть в руки Ирана.