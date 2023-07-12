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НовостиВ мире12 июля 2023 18:05

Байден гадко подшутил над Зеленским на саммите НАТО: президент Украины юмор не оценил

Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО всего за 80 минут
Роман ПОЛОСИКОВ
Байден гадко подшутил над Зеленским на саммите НАТО: президент Украины шутку не оценил

Байден гадко подшутил над Зеленским на саммите НАТО: президент Украины шутку не оценил

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ответил шуткой на вопрос о том, сколько времени необходимо Западу, чтобы принять Украину в Альянс. Ухмыльнувшись, он сказал «Час двадцать минут», сидящий же рядом Владимир Зеленский шутку не оценил.

Это произошло во время совместного выступления Байдена и Зеленского перед журналистами, которая прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Украины пытался сделать вид, что оценил эту шутку, но по дерганной улыбке и попыткам засмеяться читалась только его досада от осознания, что это «всего лишь шутка».

Также ранее Зеленского упрекнули и в том, что Украина недостаточно благодарит западных партнеров. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев должен показать свою благодарность, чтобы сохранить поддержку Запада хотя бы на том же уровне.