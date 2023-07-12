Экономист Толкачев усомнился, что банки вернут людям деньги, украденные мошенниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России принят закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать их, если операция подозрительная. А вот в случае, если деньги были переведены мошенникам, то ущерб возместит банк.

Но в то, что подобное нововведение будет работать на практике, эксперты сомневаются. Заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев говорит, что заставить банки контролировать каждую операцию невозможно. Если бы это было легко, то в кредитных учреждениях давно был такой контроль.

Так что ждать, что новый закон приведет к сокращению числа жертв мошенников, не стоит.

- Очевидно, банки будут привлекать своих адвокатов в случаях, если дойдет дело до таких выплат, тем более в массовых масштабах, - сказал он РИАМО. – Ситуация напоминает историю с «сухим законом», когда продажа алкоголя была сильно ограничена, но пьянство никуда не исчезло.

Нужно будет доказать факт хищения денег, а банки не будут в этом заинтересованы. К тому же, большинство пострадавших переводят деньги мошенникам добровольно. А процент тех, кто действительно не давал согласия на операцию со своими счетами, крайне мал.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил телеканалу «360», что на самом деле закон не обязует банк возвращать деньги в случае мошеннических операций, а лишь призывает его следить за операциями.

В частности, средства будут возвращены законному хозяину, если кредитные организации допустили транзакцию со счетами мошенников, которые занесены в специальную базу ЦБ РФ, передает Москва 24.

Кстати, в случае потери банковской карты необходимо сразу же обратиться в кредитную организацию для того, чтобы карту заблокировали, рассказали «Известиям» эксперты.