Депутат Дюпон-Эньян: Зеленский хочет увидеть Европу в огне и крови Фото: REUTERS

Европа может утонуть в крови, если президент Украины Владимир Зеленский сможет добиться вступления страны в НАТО. Такое мнение выразил французский депутат Николя Дюпон-Эньян в своем Twitter-аккаунте.

— Зеленский осуждает «нерешительность и слабость» НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови, — говорится в сообщении.

Помимо этого он заявил, что Франция должна блокировать вступление Украины не только в Североатлантический альянс, но и в Европейский союз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Украина вступит в НАТО, она станет угрозой для России. После этого будет понятная и твердая ответная реакция от Москвы. Песков подчеркнул, что такой исход может иметь негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.