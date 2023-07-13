МИД России: саммит НАТО показал, что альянс вернулся к схемам холодной войны

В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Такой вывод по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО сделали в российском МИД. Сообщение «Об итогах саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года» опубликовано на официальном сайте ведомства и доступно здесь.

«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты «нашего одного миллиарда» от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии», - сказано в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что Москва намерена проанализировать результаты саммита НАТО и будет реагировать соответствующим образом в случае выявления вызовов и угроз интересам и безопасности Российской Федерации.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе завершился 12 июля 2023 года. На второй день члены альянса сделали ряд важных заявлений, которые касались Украины, России и Китая. Почему Украину не приняли в НАТО, как на саммите оскорбили Китай и что вызвало раскол среди членовь альянса, читайте здесь на KP.RU.