Стала известна реакция участников саммита НАТО на хамство Зеленского Фото: REUTERS

В ходе саммита НАТО многих неприятно поразили упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса. Об этом заявила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале.

«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров, что … он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», - заявила журналист.

Как заявила Анна ван Денски, у Зеленского начинает складываться ощущение, что весь мир ему должен и он ведет себя как «капризная примадонна».

По ее словам, такое поведение «только провоцируют трещины», которые делают перспективы Киева «намного более хрупкими».

Напомним, в последний день саммита, 12 июля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Украину в неблагодарности. Он напомнил, что Киеву было выделено много денег, подчеркнув, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.