Чехов удивило решение украинских беженцев вернуться домой на отдых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе были удивлены решением украинских беженцев уехать домой в отпуск. Об этом сказано в статье Hlavne spravy.

Как сообщает издание, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа этого года. Отмечается, что многие поехали туда только, чтобы отдохнуть.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», - сказал словацкий политик Марек Курта.

Политик также усомнился, что украинцы, которые находятся в Европе, являются беженцами. «Как можно называть беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» - заявил он, возмутившись, что средства европейцев раздают «чужим трутням».

По данным издания, сейчас в Чехии находятся примерно 320 тысяч украинских беженцев.

Напомним, накануне ЮНИСЕФ заявило, что в Польше свыше половины детей украинских беженцев не учатся в школах.