ЮНИСЕФ: в Польше более половины детей беженцев c Украины не учатся в школах Фото: Shutterstock

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что более половины детей украинских беженцев в Польше не посещают местные школы.

“Спустя 500 дней после того, как беженцы начали бежать... с Украины, более половины детей украинских беженцев в Польше не учатся в национальной системе образования”, — следует из совместного заявления ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.

В свою очередь представитель УВКБ ООН в Польше Кевин Аллен призвал польские власти в полной мере воспользоваться системой образования и наладить посещаемость школ украинскими беженцами.

Отмечается, что в Польше получают образование более 170 тысяч украинский детей и примерно каждый пятый украинский старшеклассник посещал польскую школу в конце прошло учебного года.

Напомним, недавно в Британии украинские беженцы стали активно жаловаться на местную систему образования и возмущаться из-за того, что в школах Королевства учат русский язык и создают условия, чтобы ученики "чувствовали себя в равной степени значимыми", а также рассказывают им о существовании “ста полов”.

По официальным данным ООН к концу 2022 года в Россию приехали 2 млн 800 тыс. вынужденных переселенцев с Украины, что в двое больше, чем в Польшу и втрое больше, чем в Германию. Даже в ООН признавали, что люди, которые живут на Украине, больше симпатизируют России и хотят оставаться в нашей цивилизации с российским менталитетом.