Товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие 2023 вырос на 40,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев текущего года возрос на 40,6%, составив примерно 114,5 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Как уточняется, за первое полугодие этого года поставки из Китая в России выросли на 78,1%, составив таким образом 52,2 млрд долларов, а поставки из России в Китай увеличились на 19,4% и составили 62,2 млрд долларов.

Только за июнь 2023 года товарооборот двух страны составил 20,8 млрд долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 млрд долларов, а Китай в России - на 9,5 млрд долларов.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя государствами вырос на 29,3%, установив рекорд в 190,271 млрд долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что Россия нарастила товарооборот со странами, которые «не поддаются хамскому давлению».