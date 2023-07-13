Марочко: ВС России форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на другом берегу Фото: REUTERS

Российские войска смогли успешно форсировать реку Жеребец, закрепившись на противоположном берегу. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, уточнив, что по этой реке проходит линия соприкосновения в Лиманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу», - приводит РИА Новости заявление подполковника в отставке.

Марочко также сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки отбить позиции, пытаясь ввести на этот участок дополнительные резервы.

Днем ранее, 12 июля, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные на Краснолиманском направлении перешли в контратаку.