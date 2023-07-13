ФСБ задержала сменившего пол россиянина за финансирование ВСУ Фото: Архив "КП"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали активиста ЛГБТ-движения, сменившего пол, по подозрению в государственной измене. В ведомстве заявили, что он переводил деньги в качестве финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

«Активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо»*, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», – сказали ТАСС в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержанный проживает в Орловской области и является администратором тематического антироссийского информационного ресурса.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники ФСБ России задержали уроженца Пермского края за финансирование Вооруженных сил Украины. Он осуществил безналичный денежный перевод на счет кредитно-финансовой организации Украины с целью приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров и амуниции.

*Признан в России организацией-иноагентом