Российские войска пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр Фото: REUTERS

Подразделения группировки российских войск «Днепр» пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр около населенных пунктов Дача и Антоновка. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах.

Как сообщается, были уничтожены три быстроходные лодки украинских войск, а также две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты.

Напомним, ранее подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные смогли успешно форсировать реку Жеребец, закрепившись на противоположном берегу, отметид также, что по этой реке проходит линия соприкосновения в Лиманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).