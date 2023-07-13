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НовостиПолитика13 июля 2023 8:01

Российские войска пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Уничтожены три быстроходные лодки украинских войск
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские войска пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Фото: REUTERS

Подразделения группировки российских войск «Днепр» пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр около населенных пунктов Дача и Антоновка. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах.

Как сообщается, были уничтожены три быстроходные лодки украинских войск, а также две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты.

Напомним, ранее подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные смогли успешно форсировать реку Жеребец, закрепившись на противоположном берегу, отметид также, что по этой реке проходит линия соприкосновения в Лиманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).