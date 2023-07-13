Экоактивисты заблокировали работу в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экоактивисты из движения Letzte Generation («Последнее поколение») утром в четверг, 13 июля, заблокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к нарушению авиасообщения.

«Рулежные дорожки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга перекрыты с 6 часов утра!» - сказано в заявлении движении, опубликованном в Twitter.

На прикрепленных к записи фото можно увидеть, что несколько участников движения приклеили себя к асфальту. Отмечается, что такими действиями они хотят выразить «протест в связи отсутствием у немецких властей четкого плана по борьбе с изменением климата».

Фото: letztegeneration

Как передает агентство DPA, на летном поле аэропорта Дюссельдорфа отметили «до семи экоактивистов» и на место проведение акции приехало «большое число сотрудников экстренных служб».

По данным МВД ФРГ, с начала прошлого года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, а 740 человек привлекли к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер заявила, что «для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны».

Фото: letztegeneration

Напомним, ранее экоактивисты движения Letzte Generation приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии в Гамбурге прямо перед началом концерта.