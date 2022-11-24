Экоактивисты приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии в Гамбурге

Экоактивисты движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) вышли на сцену в Эльбской филармонии в Гамбурге незадолго до начала концерта, приклеив себя к дирижерскому пульту. Фото: www.youtube.com

Экоактивисты движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) вышли на сцену в Эльбской филармонии в Гамбурге незадолго до начала концерта, приклеив себя к дирижерскому пульту. Об этом рассказало само климатическое движение.

Как заявили активисты, когда вечером в среду, 23 ноября, они вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах, то задержали начало концерта Саксонской государственной капеллы в Большом зале Эльбской филармонии.

«Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными», - сказано в заявлении, опубликоованном на сайте движения

Напомним, в начале ноября экоактивисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Бонапарта, а 14 октября этого года, от рук экоактивистов движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») пострадала другая работа Винсента Ван Гога - «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона, которую облили томатным супом. Экологические активисты также приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» во флорентийской Галерее Уффици.