«Ростех» запретил всем сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях Фото: Shutterstock

Государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях.

По информации ТАСС, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя.

Напомним, Федеральная служба безопасности России раскрыла разведакцию спецслужб США, которая была проведена при помощи устройств Apple.

Как говорится в заявлении ведомства, во время обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были выявлены аномалии, которые характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple. Это обусловлено работой вредоносного программного обеспечения, неизвестного ранее. Заражению обнаруженным вирусом подверглись несколько тысяч телефонов Apple.

Сайт KP.RU рассказывал, что теперь российским госслужащим запрещают пользоваться смартфонами Apple на рабочем месте. Так, в начале июля ввели полный запрет на использование IPhone в рабочих целях в Министерстве промышленности и торговли РФ.