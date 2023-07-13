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НовостиПолитика13 июля 2023 8:28

Лавров: Любой умеющий читать человек поймет насчет отношения НАТО к Украине

Глава МИД РФ прокомментировал, как можно оценить итоги саммита НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал о том, что «любой умеющий читать человек все поймет» по поводу отношения НАТО к Киеву, если прочтет тексты документа саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Я даже не буду ничего про это говорить, мы уже столько на эту тему сказали, по-моему, любой мало-мальски понимающий человек, у меющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя, как можно оценить итоги саммита НАТО в отношении формулировок по Киеву.

Напомним, издание New York Times сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на заседание совета Украина-НАТО, пытаясь шантажировать представителей Североатлантического альянса.

Позже журналистка Анна ван Денски заявила, что у украинского лидера начинает складываться ощущение, что весь мир ему должен и он ведет себя как «капризная примадонна», отметив, что такое поведение «только провоцируют трещины» в отношениях Киева с НАТО.