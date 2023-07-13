NYT: Зеленский угрожал не явиться на заседание совета Украина-НАТО

NYT рассказал, как Зеленский пытался шантажировать участников саммита НАТО. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пытался шантажировать участников саммита Североатлантического альянса, угрожая не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность чиновника.

«Еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО», - рассказал собеседник изданию.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе завершился 12 июля 2023 года. На второй день члены альянса сделали ряд важных заявлений, которые касались Украины, России и Китая. Почему Украину не приняли в НАТО, как на саммите оскорбили Китай и что вызвало раскол среди членовь альянса, читайте здесь на KP.RU.

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО в российском МИД сделали вывод, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны.