Лавров назвал опасными сигналы Токио и Сеула о размещении ядерного оружия США

Лавров назвал опасными сигналы Японии и Кореи о размещении ядерного оружия США Фото: REUTERS

Япония и Южная Корея подают сигналы о готовности разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов, что является опасной тенденцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Япония и Корея уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», – сказал глава МИД РФ журналистам.

Как отметил дипломат, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), в том числе Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Лавров заявил, что США и их союзники пытаются подменить архитектуру безопасности АТР, которая складывалась десятилетиями, своими «Индо-Тихоокеанскими стратегиями» и внедрением НАТО в этот регион.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава российского МИД заявлял, что США под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в АТР. По его мнению, Вашингтон и его союзники бросили значительные силы на подрыв многостороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности в АТР.