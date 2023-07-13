МакSим попала в клинику из-за алкоголизма

Певица МакSим заявила, что легла в клинику с алкогольной зависимостью Фото: СОЦСЕТИ

Певица МакSим призналась в своей алкогольной зависимости, сообщив, что пытается с этим бороться и проходит лечение добровольно.

Как заявила певица, после тяжелой болезни она очень рано начала гастролировать, пытаясь поддержать себя алкоголем.

«Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина», - обратилась певица к поклонникам из рехаба. Видео она опубликовала у себя на странице в соцсетях.

МакSим сообщила, что уже долгое время проходит курс лечения в реабилитационной клинике, а поддержать ее приезжают музыканты из ее коллектива.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это и решила действовать», - добавил она.

Напомним, как заявил ранее пиар-менеджер Иван Ирбис, ни для кого не секрет, что все проблемы МакSим связаны со злоупотреблением алкоголем. «Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная», - отметил он.