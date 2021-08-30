Пиарщик прервал молчание о певице МакSим: "Все ее проблемы связаны с алкоголем"

Врачи не надеялись, что она выживет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим в настоящее время находится дома. 38-летняя артистка проходит реабилитацию после затяжной комы. Звезда находилась между жизнью и смертью. И только благодаря чуду, по словам ее окружения, ей удалось исцелиться. Правда, не все коллеги и поклонники поверили в то, что кумира миллионов действительно вытащили с того света. И вот почему.

"Люди подумали, что она опять лежала в больнице под капельницами после очередной алкогольной интоксикации. На самом деле ни для кого не секрет, что все проблемы МакSим связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная... А однажды и сам был тому свидетелем. Уходила она из клуба в явно нетрезвом состоянии", - заявил пиар-менеджер Иван Ирбис, работавший с Энрике Иглесиасом, Иваном Шаповаловым, Розой Сябитовой и другими знаменитостями.

По словам пиарщика, помощники артистки "действовали крайне неудачно". По словам мужчины, они "пытались скрыть ее алкогольную зависимость какими-то нелепыми отмазками". "То она якобы попала в страшную аварию, следов которой никому обнаружить не удалось, то у нее якобы от переутомления возникли проблемы с сосудами головного мозга. Нет ничего удивительного, что после всех этих историй в ее нынешнюю болезнь многие уже не поверили", - цитирует Ирбиса "Экспресс-газета".

Иван уверен, что МакSим под предлогом отдыха надо было вывозить из России. "В какую-нибудь Швейцарию, месяца три ее там пролечил вдали от посторонних глаз, хорошенько прокапали или закодировали. После этого предъявили бы публике бодрой и свежей", - рассуждает мужчина.

При этом он все-таки не исключает, что "на фоне ослабленного спиртным иммунитета певицу и впрямь подкосил коронавирус или какая-то другая зараза". "Чтобы избежать пересудов на этот счет, нужно было опубликовать ее фотографии, когда она реально находилась под ИВЛ или под чем ее там держали. Надеюсь, МакSим сумеет из всей этой истории извлечь для себя какую-то пользу. Может, сменит своих пиарщиков. Может, наконец завяжет с выпивкой... Пиар-то она по-любому получила очень мощный. Глупо было бы этим не воспользоваться", - резюмировал пиарщик.

В свою очередь, реабилитолог ни на секунду не усомнился в болезни вокалистки. "Внешний вид артистки говорит о том, что ее недуг был связан с длительным обездвиживанием. У МакSим явно заметен недостаток мышечной массы, она слабенькая и бледная. Удивительно, что после такого длительного нахождения в коме и с таким обширным поражением легких она смогла выкарабкаться. Однако в моей практике бывали и гораздо более тяжелые случаи, когда пациенты вставали на ноги после страшных поражений и долгих месяцев паралича. Поэтому я нисколько не сомневаюсь ни в болезни, ни в выздоровлении артистки", - поведал ранее kp.ru врач спортивной медицины Ринат Акбаров.

Cтали известны подробности лечения вокалистки. Артистка почти два месяца провела в 52-й горбольнице. Что происходило с ней на самом деле, рассказал ее сосед по реанимации. "МакSим лежала в соседней палате реанимации. Врачи не надеялись, что она выживет. Я, когда выписывался в июле, она все еще была в коме. Среди медперсонала шли разговоры, что она не выживет. Грубо говоря, если ее отключить от аппарата - человек умрет", - цитирует его сайт mk.ru.

За артисткой ухаживали медсестры, никаких волонтеров и близко не было. "Ей ставили специальные дорогостоящие капельницы с японским препаратом", - резюмировал он.