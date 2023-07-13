На Бали введут въездной налог для туристов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На индонезийском острове Бали для туристов будет введен новый налог на въезд. Данная мера вступит в силу в 2024 году, сообщает издание The Jakarta Post.

Известно, что новый налог составит 150 тысяч рупий, это около 10 долларов. Изначально планировалось ввести плату за въезд от 30 до 100 долларов. Уплата сбора должна производиться только один раз во время визита.

По информации губернатора острова Вайана Костера, оплата за въезд будет приниматься через электронный платеж. Его необходимо будет осуществить до прибытия на остров. На данный момент неизвестно - смогут ли туристы платить наличными в аэропорту или нет.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер сообщил о 12 рекомендациях и 8 запретах для иностранных туристов. 31 мая 2023 года документ вступил в силу.