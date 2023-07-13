Видео задержания трансгендера в Орловской области по делу о госизмене показала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) трансгендера из Орловской области за финансирование украинских войск попало на видео. Запись публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники силовых органов выходят из машины и подбегают к идущему около здания россиянину с криками «Лежать!». Позже силовики прижимают его к стене и надевают на него наручники.

Ранее в Федеральной службы безопасности заявили о задержании в Орловской области «изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину» трансгендера.

Как сообщили в ФСБ, он являлся волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо», признанного в России иностранным агентом, а также администратором антироссийского информационного ресурса. Отмечалось, что задержанный переводил деньги украинским войскам.