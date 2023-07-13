Минпросвещения РФ создаст портал психологической помощи школьникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство просвещения России разрабатывает портал, на котором школьники смогут получить профессиональную помощь психолога, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы разрабатываем специальный портал, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога», – сказал министр просвещения в ходе форума молодых политологов «Дигория».

По словам Кравцова, портал психологической помощи школьникам появится к концу 2023 года.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Глава государства отмечал, что Россия в этой сфере пока отстает от других стран, которые активно используют возможности психологических служб и специалистов, в том числе, касающейся психологической помощи учащихся школ.