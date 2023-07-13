Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боец группировки “Юг” Вооруженных сил России в одиночку остановил атаку малой группы ВСУ на российские позиции на Донецком направлении, несмотря на полученную контузию. Военнослужащий с позывным “Юган” смог выиграть время для контратаки благодаря тому, что украинские солдаты во время наступления перепутали расположение окопов российских бойцов.

“”Юган" открыл огонь, ответным огнем получил контузию из-за разрыва ВОГа (выстрел осколочный гранатометный – ред.), но сумел сменить позицию и снова открыть огонь, ранив одного из боевиков. Второй боевик решил сбежать, но нарвался на наши минные заграждения", — рассказал корреспонденту РИА Новости командир подразделения, в котором служит “Юган”.

По словам его командира, сейчас отличившийся боец находится на лечении в госпитале. Солдат был мобилизован из Ханты-Мансийска, и уже полгода защищает родину в районе Донецка вместе с боевыми товарищами из Уральского федерального округа.

Напомним, недавно бойцы этой же группировки российских войск в результате многочасового боя вдвоем захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении и взяли в плен четырех бойцов украинской армии.

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