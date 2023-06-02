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НовостиПолитика2 июня 2023 13:35

Бойцы группировки войск "Юг" вдвоем захватили опорный пункт ВСУ и взяли четырех пленных

По словам одного из бойцов, “ожесточенный бой” продолжался несколько часов, но в какой-то момент противник решил сдаться
Сергей ЧИКОВ
Бойцы группировки войск "Юг" вдвоем захватили опорный пункт ВСУ и взяли четырех пленных

Бойцы группировки войск "Юг" вдвоем захватили опорный пункт ВСУ и взяли четырех пленных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы “Южной” группировки ВС России вдвоем захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении и взяли в плен четырех бойцов украинской армии.

“Было не совсем просто, бой длился порядка 4 часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там”, — рассказал журналистам боец с позывным “Лис”.

По его словам, после нескольких часов “ожесточенного боя” украинские бойцы приняли предложение сдаться, после чего “Лис” со своим товарищем заняли опорный пункт и доложили командованию о сдаче противника.

В пресс-службе группировки “Юг” ВС России сообщили, что готовятся документы о представлении бойцов к государственной награде.

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал историю спецназовцев “Ахмата”, которые оказались заперты в одном здании и в течение пяти дней отбивались от атак противника. В результате героических поступков бойцы вырвались из окружения, параллельно уничтожив множество украинских военных.

Командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов отмечал, что все бойцы отряда, вышедшие из окружения ВСУ из Белогоровки, представлены к государственным наградам, поскольку история этих бойцов может стать основой для книг и фильмов.