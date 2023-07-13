Россия сократила экспорт нефти до минимального за два года уровня Фото: REUTERS

Россия в июне этого года сократила экспорт нефти и нефтепродуктов до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным значением с марта 2021 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщается на сайте МЭА, в июне 2023 российский экспорт нефти упал на 600 тысяч баррелей в сутки. По информации агентства, доходы России от продажи черного золота и нефтепродуктов снизились до 11,8 миллиарда долларов (минус 1,5 миллиарда) – это половина от доходов, которые были получены год назад.

Вместе с тем в МЭА прогнозируют, что Россия в августе этого года сохранит добычу нефти не прежнем уровне, несмотря на обязательства по сокращению ее поставок на 500 тысяч баррелей в сутки. Как объяснили в агентстве, этому будет способствовать сезонный рост спроса на нефть в самой РФ.

Напомним, Россия приняла решение добровольно сократить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.