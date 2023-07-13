Посол Украины назвал нездоровым сарказм Зеленского Фото: REUTERS

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко осудил президента Украины Владимира Зеленского за саркастичный ответ министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, который обвинил Киев в неблагодарности.

Украинский дипломат заявил, что глава британского военного ведомства может в любой момент позвонить ему и «рассказать все, что хочет», а в России не должны знать о напряжении между Киевом и Североатлантическим альянсом.

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», - заявил посол, комментируя слова украинского лидера.

В последний день саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, министр обороны Великобритании обвинил Украину в неблагодарности. Глава военного ведомства напомнил, что Киеву выделили много денег, указав, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.

Зеленский в ответ предложил Уоллесу, чтобы жители Украины благодарили его каждое утро за предоставленную военную поддержку.