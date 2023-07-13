Боец «Леший» заявил, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы с начала спецоперации Фото: REUTERS

Командир отделения штурмовой группы отряда «Керчь», 42-й дивизии, с позывным «Леший», захвативший американский «Бредли», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют кассетные боеприпасы самого начала специальной военной операции.

«Да, они применялись с самого начала СВО. Это советские запасы кассетных боеприпасов. Они у нас тоже разрабатывались», - пояснил боец.

Однако, по его словам, ранее такой вид оружия применялся не в таком количестве.

«Сейчас такое ощущение, что у них просто дефицит обычных боеприпасов, и они расходуют кассетные», - пояснил военнослужащий.

Боец с позывным «Леший» также рассказал, что в зоне спецоперации растет интенсивность боевых действий, противник старается наступать каждый день. Особенно сильно, по словам военного, выросла интенсивность артиллерийских обстрелов.

«Когда мы стояли под Донецком - это осень и начало зимы - по нам несколько раз отрабатывали кассеты. Сейчас они спокойно могут за сутки по одной только позиции выпустить 50 кассетных боеприпасов. Это сильно осложняет работу», - признался боец.

Ранее власти США объявили, что планируют поставить Украине кассетные боеприпасы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное применение такого оружия меняет ситуацию и заставляет Россию ответить.

Против поставки кассетных боеприпасов ВСУ также выступил ряд стран. Международный Комитет Красного Креста заявлял, что поставка Украине кассетных снарядов создаст серьезную угрозу безопасности для мирного населения, особенно для детей.