Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Троицкое под Курском Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины обстреляли в четверг, 13 июля, село Троицкое Курской области, была ранена местная жительница, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Село Троицкое Кореневского района было обстреляно со стороны Украины. В населенном пункте зафиксировано пять прилетов, осколочное ранение плеча получила одна из жительниц», – написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшая была госпитализирована, уточнил губернатор. По его словам, в нескольких домовладениях при обстреле ВСУ были повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи.

Как писал сайт, накануне при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области погиб ребенок.