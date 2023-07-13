Ребенок погиб при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области Фото: REUTERS

Во время обстрела Вооруженными силами Украины села Тарасовка Запорожской области погиб ребенок, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Украинские военные обстреляли населенный пункт вечером в среду, 12 июля. Погибший мальчик учился в четвертом классе, уточнил представитель экстренных служб. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы. По предварительной информации, попадания были зафиксированы в районе местной птицефабрики, а также при выезде из Токмака в сторону Васильевки.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня в Запорожской области в городе Токмак из-за обстрела ВСУ погиб один житель, а в селе Таврия - три человека. Еще один житель с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу Мелитополя.