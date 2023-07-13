В Киеве разрешили заменить герб СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать» Фото: Shutterstock

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение заменить герб Советского Союза на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать», расположенный в Киеве.

«Сегодня, 13 июля, государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве», - сказано в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети.

В мае этого года министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что герб собираются заменить на украинский трезубец.

Убрать советский герб в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году, однако сделать это сложно технически, поскольку высота данного монумента превышает 100 метров.

Напомним, ранее в Киеве «украинизировали» Михаила Булгакова. Мемориальную доску на фасаде музея в Киеве перевели на украинский язык, а также в новой версии не сказано, что Михаил Булгаков был русским и советским писателем, а его называют «выдающимся киевлянином».