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НовостиПолитика13 июля 2023 11:45

Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

В ДНР российскими военными была пресечена деятельность украинских диверсантов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: REUTERS

Российские войска отразили 16 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены 16 атак противника», – сказал он в ходе брифинга.

Он уточнил, что наступление украинской армии было отражено в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР. Кроме того, российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка. В ходе боевых действий украинская сторона потеряла на Донецком направлении до 480 военнослужащих, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, боец группировки «Юг» Вооруженных сил России в одиночку остановил атаку малой группы ВСУ на Донецком направлении, несмотря на полученную контузию. Военнослужащий с позывным «Юган» смог выиграть время для контратаки благодаря тому, что украинские солдаты во время наступления перепутали расположение окопов российских бойцов.