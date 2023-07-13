Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: REUTERS

Российские войска отразили 16 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены 16 атак противника», – сказал он в ходе брифинга.

Он уточнил, что наступление украинской армии было отражено в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в ДНР. Кроме того, российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка. В ходе боевых действий украинская сторона потеряла на Донецком направлении до 480 военнослужащих, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, боец группировки «Юг» Вооруженных сил России в одиночку остановил атаку малой группы ВСУ на Донецком направлении, несмотря на полученную контузию. Военнослужащий с позывным «Юган» смог выиграть время для контратаки благодаря тому, что украинские солдаты во время наступления перепутали расположение окопов российских бойцов.