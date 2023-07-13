Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по вступлению в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара собирается ускорить переговорный процесс, который связан с ее вступлением в Европейский союз в виде полноправного члена. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику», - заявил глава республики, выразив также надежду на «преодоление дистанции в вопросе безвизового режима».

Эрдоган заявил, что отправил своего официального представителя Арифа Чагатая Кылыча в Брюссель для переговоров по вопросам евроинтеграции.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Турцию никто не желает видеть в Европе, призвав турецкие власти «не носить розовые очки» по этому поводу.