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НовостиОбщество13 июля 2023 12:25

Госдума приняла закон, ограничивающий перевозку сигарет и вейпов

Физлицам будет запрещено перевозить более 200 сигарет
Роман ПОЛОСИКОВ
Госдума приняла закон, ограничивающий перевозку сигарет и вейпов

Госдума приняла закон, ограничивающий перевозку сигарет и вейпов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России в окончательном третьем чтении приняла закон, который будет регулировать перемещение физическими лицами продукции, содержащей никотин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сам же законопроект внесет изменения в действующий федеральный закон «об охране здоровья граждан и воздействия окружающего табачного дыма». Такая инициатива направлена борьбу с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции, которая будет аналогичной с установленными ограничениями в отношении табачной продукции.

После вступления закона в силу, совершеннолетние граждане России смогут провозить с собой не более 200 сигарет или 200 изделий с нагреваемым табаком. Также ограничения будут затрагивать и вейпов.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил перенести торговлю алкоголем и табачной продукцией на специальные кассы. По его мнению это снизит потребление этих товаров.