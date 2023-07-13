Центробанк: внешний долг России снизился на 33 млрд долларов с начала 2023 года Фото: Shutterstock

Внешний долг Российской Федерации на первое июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов. С начала года он снизился на 33 миллиарда, или 8,7 процента. Об этом стало известно из материалов Центрального Банка России.

— В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций, — говорится в сообщении регулятора.

Также отмечается, что важную роль в уменьшении внешнего долга сыграло снижение задолженности органов госуправления, которое произошло из-за реализации нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2023 года ВВП России вырос на 0,7 процента. Это стало следствием увеличения частного спроса и большими бюджетными вливаниями в экономику страны.