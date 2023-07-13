В России возобновят программы мегагрантов для исследователей

Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, на форуме будущих технологий заявил, что в стране будут возобновлены программы мегагрантов для исследователей. Российский лидер поручил правительству и Госдуме предусмотреть в бюджете соответствующее финансирование до 2026 года.

«Многие хотят участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает такое предложение. В связи с этим, глава государства поручил федеральному кабмину и Государственной думе предусмотреть в российской казне деньги на финансирование такой программы. Путин также отметил, что необходимо сделать условия мегагрантов более привлекательными для исследователей.

Ранее Путин заявлял, что в основе новых технологий практически всегда лежат фундаментальные исследования. В этой сфере, по мнению российского лидера, государство должно предоставить ученым большую свободу для творчества. Глава государства подчеркнул, что постановка и решение амбициозных задач являются мощнейшим стимулом для молодежи идти в науку.

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