Гильдия киноактеров США начнет забастовку после неудачных переговоров с продюсерами Фото: REUTERS

Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки начала подготовку к масштабной забастовке, которая пройдет впервые за 43 года. Толчком к этому стали неудачные переговоры с продюсерами. Об этом сообщает издание Variety.

По имеющейся информации примерно 98 процентов членов профсоюза актеров, в котором состоит примерно 160 тысяч голливудских актеров, проголосовали за начало забастовки 14 июля 2023 года.

Переговоры актеров с продюсерами длились 12 дней, но стороны так и не пришли к соглашению, а их предложения по увеличению зарплаты и значительному повышению медицинских и пенсионных взносов, продюсеры отвергли.

На данный момент Совет Гильдии проводит собрание, в ходе которого может быть официально одобрено начало забастовки, которая вероятно станет самой масштабной в истории.

Также известно, что помимо повышения зарплат актеры требуют и отчислений от показов на стриминговых сервисах, а также ограничить использовании ИИ на телевидении и в кино. В ходе забастовки актеры перестанут сниматься в кино и сериалах, а также появляться на телеканалах. Это сорвет премьеры некоторых долгожданных кинолент, выход которых намечен на ближайшее время.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что забастовку вслед за сценаристами планируют выйти и актеры. При этом появилась информация о том, что абсолютно все сценаристы бросили свою работу и начали требовать авторских отчислений за показ кинолент, а также отказ от использования искусственного интеллекта.