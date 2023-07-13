Путин: Россия сделала выводы о партнерах в сфере технологий после закрытия дверей Фото: REUTERS

Россия извлекла необходимые уроки и сделала выводы после того, как зарубежные партнеры «закрыли дверь» в сфере технологий. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума будущих технологий.

— Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего роде супермаркете готовых, кем-то произведенных решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что государственные и частные компании уже сделали немало шагов, которые позволят изменить положение дел в данном вопросе. При этом он призвал двигаться дальше и заниматься решением более сложных задачи и планировать работу на долгие годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России возобновят программу мегагрантов для исследователей. Президент призвал предусмотреть в бюджете финансирование на это до 2026 года.