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НовостиПолитика13 июля 2023 14:49

Путин: Россия сделала выводы о партнерах в сфере технологий после закрытия дверей

Президент подчеркнул, что раньше технологии закупались в «чужом супермаркете»
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: Россия сделала выводы о партнерах в сфере технологий после закрытия дверей

Путин: Россия сделала выводы о партнерах в сфере технологий после закрытия дверей

Фото: REUTERS

Россия извлекла необходимые уроки и сделала выводы после того, как зарубежные партнеры «закрыли дверь» в сфере технологий. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума будущих технологий.

— Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего роде супермаркете готовых, кем-то произведенных решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что государственные и частные компании уже сделали немало шагов, которые позволят изменить положение дел в данном вопросе. При этом он призвал двигаться дальше и заниматься решением более сложных задачи и планировать работу на долгие годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России возобновят программу мегагрантов для исследователей. Президент призвал предусмотреть в бюджете финансирование на это до 2026 года.